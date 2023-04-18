السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وشكري يبحث أزمة السودان مع وزراء خارجية 4 دول

2023/04/18 | 00:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، على صفحته على فيسبوك، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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