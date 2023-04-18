إليك مقارنة الحد الأدنى للأجور في كندا مع 8 دول عالمية

2023/04/18 | 00:17 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العديد من الأماكن عن زيادة في رواتب العمال في الأشهر المقبلة، بما في ذلك ساسكاتشوان ومانيتوبا وبريتش كولومبيا.إلى جانب هذا حصل موظفو القطاع الخاص الخاضع للتنظيم الفيدرالي على زيادة في الأجور بمقدار دولار واحد في 1 أبريل، وتقول هيئة العمالة والتنمية الاجتماعية في كندا (ESDC) إن هذه الزيادة ستواكب التضخم، الذي ارتفع بنسبة […]

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