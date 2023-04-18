بعد البصرة.. القبض على تاجر مخدرات في ميسان

2023/04/18 | 00:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات تسفر عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو غرام من المواد المخدرة في ميسان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ حسب توجيهات السيد وزير الداخلية، وبعد العملية الأولى التي نفذت في محافظة البصرة والتي أسفرت عن إلقاء القبض 3 تاجر للمخدرات في محافظة البصرة وبحوزتهم 25 كيلو من المواد المخدرة ، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في […]

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القبض على تاجر مخدرات في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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