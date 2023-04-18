2023/04/18 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهالي الأعظمية يدعون إلى محاسبة كل من يحاول إثارة النعرات الطائفية الأمن الوطني يدوّن إعترافات مسيء لرموز دينية ويلاحق شركاءه بتهديد السلم بغداد – قصي منذر القى جهاز الأمن الوطني ، القبض على أحد المتهمين بتهديد السلم المجتمعي والإساءة إلى الرموز الدينية ببغداد.وقال الجهاز في بيان تلقته (الزمان) امس أن (مفارز الجهاز تمكنت من […]

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