2023/04/18 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعرض وساطة على السودان لتأمين حوار بنّاء بين طرفي الأزمة بغداد – ندى شوكت الخرطوم – الزمان عرض العراق ،على السودان وساطة لتأمين حوار بناء بين طرفي الازمة وايقاف اطلاق النار والعودة الى مسارات الديمقراطية والسلام.وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في بيان تلقته (الزمان) امس (نتابع بألم التطورات المؤسفة في السودان […]

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