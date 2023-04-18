2023/04/18 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تسمح لتلاميذ الصفوف الأولية بأداء الإمتحانات النهائية مع الشفوية التعليم يفتح كودات التحديث ويعيّن 1328 من حملة الشهادات بغداد – ساري تحسين اصدرت المديرية العامة للتقويم والامتحانات التبعة لوزارة التربية ،قراراً يسمح لتلاميذ الصفوف الدراسية الأولية من أداء الامتحانات النهائية مع الشفوية للعام الدراسي الجاري.وجاء في وثيقة تحمل توقيع شاكر نعمة عبد عون […]

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