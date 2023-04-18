2023/04/18 | 00:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: db2x6AzTjb8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من تحت الأرض.. الحناجر تهتف يا حسين | باسم الشعب مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من تحت الأرض.. الحناجر تهتف يا حسين | باسم الشعب مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).