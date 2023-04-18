"فورا وبلا شروط".. واشنطن تدعو لوقف القتال في السودان

2023/04/18 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الاثنين، إن الولايات المتحدة تأسف لتصاعد العنف في السودان، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار دون شروط.

وأكد كيربي أن المسؤولين الأميركيين على اتصال بالقادة العسكريين في السودان.

وقتل نحو مئة مدني خلال المعارك المتواصلة، ولاسيما في الخرطوم، لليوم الثالث، بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان و"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بعد اجتماع مع نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات".

وكان السفير الأميركي في السودان، جون غودفري، قال إن تصاعد التوترات داخل المكون العسكري في السودان إلى قتال مباشر "أمر في غاية الخطورة" ودعا كبار القادة إلى وقف القتال.

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