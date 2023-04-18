مجلس النواب يعلن إنهاء مناقشة قانون الموازنة - عاجل

2023/04/18 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس النواب، إنهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025.

وكان مجلس النواب، رفع جلسته الى إشعار آخر، ولم تحدد رئاسته موعداً لها.

وواصل البرلمان عقد جلسته منذ مساء أمس الأحد وجعلها مفتوحة لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية بعد ان شرع بالقراءة الثانية للموازنة وفتح باب المناقشة.

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