بعد العراق.. وزير الخارجية الأوكراني يتوجه الى الكويت

2023/04/18 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت وكالة (اوكراني فورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن نية وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبا انهاء زيارته الحالية الى بغداد صباح الثلاثاء حيث سيتجه منه الى الكويت.

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان كوليبا سينهي ملف التعاون مع العراق وتطوير العلاقات بين البلدين في الثامن عشر من أبريل/ نيسان الحالي، حيث ينوي السفر الى الكويت لاستكمال مباحثات لم يكشف عن تفاصيلها او طبيعة ارتباطها بالعراق.

يشار الى ان كوليبا رفض رسميا عرض الوساطة الذي قدم من الحكومة العراقية كاشفا عن شروط كييف لتحقيق السلام مع روسيا ومكتفيا بالتأكيد على ان هدف زيارته هو "تنشيط وتعزيز" العلاقات مع العراق، فيما تزال اهدف زيارته الى الكويت غير معلنة حتى الان، بحسب الوكالة.

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