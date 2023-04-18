صلاح يقود ليفربول إلى فوز كبير على ليدز

2023/04/18 | 00:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد النجم المصري الدولي محمد صلاح

فريقه ليفربول لاكتساح مضيفه ليدز

يونايتد 6 -1 يوم الاثنين في المرحلة

الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي

الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح قائد منتخب مصر الهدفين

الثان

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