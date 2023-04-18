مجلس النواب ينهي “القراءة الثانية” لمشروع قانون الموازنة ويرفع الجلسة

2023/04/18 | 00:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب “القراءة الثانية”

لمشروع قانون الموازنة العامة

الاتحادية لجمهوريـــة العراق للسنوات

المالية 2023، 2024، 2025) ويقرأ التقرير

المالي والمناقشات ويرفع الجلسة.

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