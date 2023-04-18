2023/04/18 | 01:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CtqUjQ_1yN0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصيادي ينتقد معارك "قلع الاظافر" ويطالب الحكومة بـ"قلع الرؤوس" الكبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصيادي ينتقد معارك "قلع الاظافر" ويطالب الحكومة بـ"قلع الرؤوس" الكبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).