واقع الصناعة الدوائية في العراق

2023/04/18 | 01:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أسباب تراجع صنع الأدوية المحلية وتداعيات ذلك على المواطن؟ لماذا يستورد العراق 90% من احتياجاته للأدوية؟

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