السيسي يوضح الهدف من وجود القوات المصرية في السودان.. ويعرض الوساطة لحل الأزمة

2023/04/18 | 01:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، أن "القوات المصرية المتواجدة في السودان، بهدف التدريب فقط وليست لدعم طرف على حساب طرف".

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