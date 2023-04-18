2023/04/18 | 01:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعتبر السياسي المستقل سعد المطلبي أن مشروع الاطار التنسيقي السني...

ظهرت المقالة الحلبوسي في السعودية: هل تتأثر التسويات العراقية بالاقليمية؟ أولاً على المسلة.

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