ساعة المسلة.. قاسم الفهداوي: المالكي دعم اعمار الأنبار.. والحلبوسي دكتاتور “خط ونخلة وفسفورة”

2023/04/18 | 01:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.وزير الكهرباء الاسبق قاسم...

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قاسم الفهداوي: المالكي دعم اعمار الأنبار..



والحلبوسي دكتاتور “خط ونخلة وفسفورة” أولاً على المسلة.

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