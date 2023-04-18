الجوية يسمي مدربه الجديد

2023/04/18 | 01:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت إدارة نادي القوة الجوية، مساء الاثنين، تعاقدها رسميا مع المدرب المصري مؤمن سليمان، خلفا للمقال قحطان جثير.

وكشفت إدارة الجوية في بيان رسمي أنها اتفقت بشكل رسمي مع مؤمن سليمان "لقيادة الفريق بالجولات المتبقية من الدوري الممتاز وبطولة الكأس".

وأضاف: "إدارة النادي اجتمعت بالمدرب (المصري) وتم الاتفاق على جميع بنود العقد بين الطرفين".

وتعد هذه التجربة الثانية لسليمان بالدوري العراقي، إذ سبق له التتويج بلقب البطولة مع الشرطة في الموسم الماضي، لكنه تعرض إلى الإقالة بعد انطلاق مرحلة الإياب من الموسم الجاري.

يذكر أن القوة الجوية خاض مواجهة الشباب السعودي من دون مدرب، واضطر إلى الاستعانة بقائد الفريق حمادي أحمد بشكل مؤقت فخسر بنتيجة ثقيلة (0-4).

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