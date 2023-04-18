عمرو موسى:امن مصر مهدد

2023/04/18 | 01:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الأمين العام السابق لجامعة

الدول العربية عمرو موسى أن "دور مصر في

تجنيب السودان نتائج الأحداث الجارية

يجب أن يكون أساسيا وصريحا".

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب عمرو موسى

سلسلة تغريدات علق فيها على

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