2023/04/18 | 02:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، باستضافة الوزراء والمسؤولين والبنك المركزي ووزير الداخلية.وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان وتلقته ايرث نيوز، ان “الحلبوسي اثنى على جهود اللجنة المالية في اعداد التقرير الخاص بمشروع قانون الموازنة”، داعيا الى “استضافة الوزراء والمسؤولين والبنك المركزي، بالتنسيق مع اللجان الساندة والاخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب”.ووجه الحلبوسي […]

ظهرت المقالة توجيهات من الحلبوسي بشأن استضافة الوزراء والمسؤولين والبنك المركزي ووزير الداخلية أولاً على ايرث نيوز.

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