شاهد بالفيديو.. ماذا يمثل تأخر اقرار الموازنة .. مصلحة حزبية ام شعبية | #مواقف.. 07700833388 - 07510198188



شاهد بالفيديو.. ماذا يمثل تأخر اقرار الموازنة .. مصلحة حزبية ام شعبية | #مواقف.. 07700833388 - 07510198188
2023/04/18 | 02:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: OEdXCj8vjZo

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