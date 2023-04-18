الاتحاد الأوروبي يعلن تعرض سفيره في الخرطوم لـ

2023/04/18 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين أن سفيره في الخرطوم "تعرض لاعتداء" في منزله في العاصمة السودانية حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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