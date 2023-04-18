كمارك العراق : اعادة اصدار ارساليات انابيب وبليت وشيش حديد عبر مركز كمرك المنذرية الحدودي

2023/04/18 | 03:25 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأثنين ٢٠٢٣/٤/١٧ عن اعادة اصدار ارساليات (شيش حديد و حديد بليت وانابيب معدنية ) لمخالفتها شروط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عبر مركز كمرك المنذرية الحدودي.

وبينت الهيئة ان عملية الاعادة تمت من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض وحسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ

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