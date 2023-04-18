السيسي يعلق على أزمة الجنود المصريين في السودان

2023/04/18 | 04:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إن القوات المصرية في السودان موجودة للتدريب المشترك مع القوات السودانية ولا تدعم أي طرف، بحسب وكالة "رويترز".

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