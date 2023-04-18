2023/04/18 | 05:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JZEjKlOhx84

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شيرخان يكشف عن تفاصيل الإحلال التدريجي للرقابة على الأدوية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شيرخان يكشف عن تفاصيل الإحلال التدريجي للرقابة على الأدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).