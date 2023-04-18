الأمم المتحدة تتحدث عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في السودان

2023/04/18 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مبعوث الأمم المتحدة، فولكر بيرثيس، للصحفيين إن 185 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 1800 منذ اندلاع القتال في السودان الذي يدخل يومه الثالث على التوالي، الاثنين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

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