المغرب.. اتجاه لإنشاء مؤسسات رعاية لضحايا الاغتصاب الأطفال

2023/04/18 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط الحكومة المغربية لإحداث مؤسسات لإيواء ورعاية الأطفال ضحايا الاغتصاب، بحسب ما أفاد به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، خلال جلسة بمجلس النواب.

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