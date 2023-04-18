السودان.. إطلاق نار على وفد دبلوماسي أميركي وبلينكن يتحدث لطرفي النزاع

2023/04/18 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، محادثات مع طرفي النزاع في السودان، حيث "شدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتيل، الثلاثاء.

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