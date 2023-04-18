رفع الحجز عن أملاك وعقارات أركان نظام صدام حسين.. صفقة سياسية أم تجارية؟

2023/04/18 | 08:51 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 20 عاما من الغزو الأميركي للعراق، اتخذت الحكومة العراقية قرارا جديدا يقضي بإلغاء لجنة الحجز على أموال وممتلكات قادة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

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