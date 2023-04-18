نائب مصري يدعو إحدى الدول لـ

2023/04/18 | 08:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب المصري، مصطفى بكري، إثيوبيا إلى "رفع يدها" و"النأي بنفسها" عن التدخل بالشؤون الداخلية للسودان مشيرا إلى أن مصر لا تتدخل بشؤون الدول الأخرى لكنها لن تقف صامتة أمام المساس بأمنها القومي

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