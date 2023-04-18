استقرار أسعار النفط.. وبرنت يسجل 84.76 دولاراً للبرميل

2023/04/18 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

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استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها باثنين في المئة في الجلسة السابقة، وسط ترقب لبيانات اقتصادية صينية بحثا عن مؤشرات على تعاف اقتصادي.

واستقر خام برنت عند 84.76 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 80.88 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وسط توقعات باحتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة في مايو أيار، الأمر الذي من شأنه أن يقوض آمال التعافي الاقتصادي.

ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي عند الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشكل ارتفاع الطلب القادم من الصين الجانب الأكبر من إجمالي نمو الطلب لعام 2023.

لكنها حذرت من أن التخفيضات التي أعلنها منتجو أوبك+ قد تفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من العام وقد تلحق ضررا بالمستهلكين وبتعافي الاقتصاد العالمي.

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