ارتفاع هامشي لاسعار النفط في التعاملات الاولية لهذا اليوم

2023/04/18 | 09:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الارتفاع جاء بعد انخفاض 2% في الجلسة السابقة.

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