2023/04/18 | 09:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالية النيابية: عجز موازنة 2023 وصل الى 125% | اخبار التاسعة 2023/4/18) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5ihEI95En7I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالية النيابية: عجز موازنة 2023 وصل الى 125% | اخبار التاسعة 2023/4/18) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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