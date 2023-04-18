2023/04/18 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) انسحابها من موقع «تويتر» إثر تصنيف حسابها على أنه “علام ممول من الحكومة”، وهو ما اعتبرته مجحفا ويلقي بظلال من الشك على حياديتها”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الإذاعة الكندية تنسحب من تويتر بعد تصنيفها إعلام ممول من الحكومة المركز الخبري الوطني.

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