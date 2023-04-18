2023/04/18 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحدث المخرج محمد سامي عن النجم محمد رمضان ودوره في مسلسل “جعفر العمدة”، واصفاً إياه بأنه “أشطر ممثل في مصر”، ومؤكداً أن نجاح المسلسل لم يكن صدفة بل هو نتاج مجهود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد سامي يصف رمضان : ‘أشطر ممثل في مصر’ المركز الخبري الوطني.

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