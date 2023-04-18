التجارة: الانتاج المحلي لا يسد الحاجة الفعلية لـ40 مليون مواطن

2023/04/18 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقعت وزارة التجارة، الثلاثاء، تسويق نحو 4 ملايين طن من الحنطة المحلية خلال الموسم الحالي، فيما أعلنت عن توفير خزين غذائي للأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال وكيل الوزارة ستار الجابري، إن" الوزارة حرصت على توفير الخزين الاستراتيجي للحنطة، وهي كافية لموسم التسويق ومابعده "، مبينا أن" موسم التسويق سيكون نحو 4 ملايين طن من محصول الحنطة، إضافة الى وجود 6 بواخر في الميناء فضلاً عن المخزون لدى الوزارة".

وأضاف أن" الوزارة اطلقت حصتين من البطاقة التموينية، والآن سيتم الشروع باطلاق الحصة الثالثة إضافة الى توزيع 3 سلات غذائية لثلاثة أشهر، وسلتين الى شبكة الحماية الاجتماعية لخمسة ملايين مواطن، وسلة شهر رمضان"، لافتاً الى "وجود خزين غذائي لثلاثة أشهر مقبلة".

وحول عقود المشاركة مع القطاع الخاص، أكد الجابري أن "هناك عقود مشاركة مع القطاع الخاص أبرمتها الشركة العامة للمواد الغذائية لتوفير مواد البطاقة، ولدعم المعامل في القطاع الخاص".

وأشار الى أن "الانتاج المحلي لا يسد الحاجة الفعلية الى 40 مليون مواطن؛ لذلك هناك تعاقدات خارجية مع بعض الشركات العالمية الرصينة لتوفير الخزين الاستراتيجي وتموين البطاقة التموينية".

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