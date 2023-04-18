خبير اقتصادي: مكانة الدولار ليست في خطر

2023/04/18 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صرح الاقتصادي بول كروغمان بأن مكانة الدولار ليست في خطر، وأن التحذيرات الملحة بانحسار مكانته كعملة الاحتياطي العالمي مبالغ فيها.

ومع ذلك أشار كروغمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد إلى أن تخلف أميركا عن سداد الديون هو العامل الذي سيضر على الأرجح الثقة في العملة الخضراء.

وتتزامن تلك التصريحات مع تنامي المخاوف من أن هيمنة الدولار قد تتعرض لتحديات قريباً من عملات منافسة خاصة اليوان الصيني.

وأشار كروغمان في مقال رأي لـ New York Times إلى ثلاثة عوامل تدعم مكانة الورقة الخضراء كعملة الاحتياطي العالمي.

ويعد السبب الأول هو استحواذ الدولار على 90% من المعاملات العالمية خلال العقد الماضي وذلك بحسب بيانات بنك التسويات الدولي، ولذلك يرى كروغمان أنه لا بد من توفر ظروف استثنائية للغاية حتى يتم استبدال الورقة الخضراء.

أما السبب الثاني فهو السوق المالية الأميركية المفتوحة مقارنة بالصين.

فيما يعد النظام القانوني الأميركي هو السبب الثالث، والذي يوفر حماية لحائزي الدولار.





وتكهن كروغمان بأن العديد من المخاوف بشأن وضع الدولار تنبع من حقيقة أن هيمنة الدولار تميل بشكل طبيعي إلى نظريات المؤامرة.

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