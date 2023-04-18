بالفيديو.. ضبط 4 محال للروليت والخمور في بغداد واعتقال من فيها

2023/04/18 | 10:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط 4 محال للروليت والخمور في بغداد واعتقال من فيها.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “قوة خاصة وبأمر من الوزير واشرف عليها شخصيا اقتحمت محال للروليت والخمور متعمل بالخفاء في العاصمة بغداد”.وأضاف ان “القوة تمكنت من ضبط 4 محال للروليت […]

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ضبط 4 محال للروليت والخمور في بغداد واعتقال من فيها أولاً على ايرث نيوز.

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