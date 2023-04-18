قوة أمنية خاصة تضبط 4 محلات

2023/04/18 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنضبطت قوة أمنية خاصة من وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أربع محلات روليت وخمور بمناطق مختلفة في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " قوة خاصة تابعة لوزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اقتحمت رويلاتات مخفية في بغداد".وأضاف، أن "هذه القوة تمكنت من ضبط أربع محلات الروليت والخمور في مناطق مختلفة من العاصمة، واعتقال من فيها".

وأشار البيان الى، ان "هذه القوة أشرف عليها وزير الداخلية، شخصياً".

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