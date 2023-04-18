2023/04/18 | 10:11 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحزبان الديمقراطي والوطني يستعدان لبدء جولة مباحثات بالسليمانية لإنهاء خلافهما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/18 | 10:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزبان الديمقراطي والوطني يستعدان لبدء جولة مباحثات بالسليمانية لإنهاء خلافهما) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزبان الديمقراطي والوطني يستعدان لبدء جولة مباحثات بالسليمانية لإنهاء خلافهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).