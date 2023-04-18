الدعم السريع: البرهان إرهابي يبحث عن نصر زائف

2023/04/18 | 10:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما اعتبرت أن "من لا يستطيع حماية نفسه وهو مولي الأدبار لا يملك حق إصدار القرارات.

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