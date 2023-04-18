الإتصالات توعز بصرف رواتب موظفي الوزارة قبل عطلة العيد

2023/04/18 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوعزت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، بصرف رواتب موظفي الوزارة وشركاتها قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري وجهت بصرف رواتب موظفي الوزارة وشركاتها قبل عطلة عيد الفطر المبارك".

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