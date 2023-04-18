المصرف العراقي للتجارة يسترجع المبالغ المستقطعة من قروض شهر نيسان لحسابات الموظفين

2023/04/18 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بعد ما نشرته (بغداد اليوم) في وقت سابق، أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الثلاثاء، إعادة المبالغ المستقطعة من قروض شهر نيسان إلى حسابات الموظفين.

وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت في وقت سابق، مناشدة عدد من الموظفين الذين عبروا عن غضبهم إزاء عدم التزام المصرف العراقي للتجارة، بالقرار الحكومي القاضي بإيقاف استقطاع قسط السلف والقروض لشهر نيسان بمناسبة عيد الفطر.

واكد موظفون أن مصرف العراقي للتجارة (TBI) خالف قرار رئاسة الوزراء ولم يلتزم به، وقام باستقطاع قسط القرض من الموظفين لشهر نيسان، وذلك بحسب تدوينات وتعليقات رصدتها "بغداد اليوم".

واكد الموظفون انهم استلموا رواتبهم لهذا الشهر وقد تم استقطاع قسط السلف والقروض من رواتبهم من قبل المصرف العراقي للتجارة خلافا للقرار الحكومي الذي يقضي بإعفاء الموظفين والمتقاعدين من استقطاع قسط السلف والقروض لشهر نيسان.

وكان مكتب السوداني قد أرسل كتابا الى البنك المركزي العراقي، حمل عنوان "إيقاف استقطاع".

وذكر الكتاب أنه بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء لأخذ ما يلزم بشأن توجيه المصارف الحكومية والاهلية بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لهذا الشهر فقط بمناسبة قدوم عيد الفطر.

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