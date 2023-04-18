التجارة: الإنتاج المحلي لا يسد الحاجة الفعلية الى 40 مليون مواطن

2023/04/18 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، ان الإنتاج المحلي لا يسد الحاجة الفعلية الى 40 مليون مواطن ، فيما أعلنت عن توفير خزين غذائي للأشهر الثلاثة المقبلة.وقال وكيل الوزارة ستار الجابري […]

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