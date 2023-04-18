هذا السبب سيدفعك لتجنب تناول وجبة طعام ثقيلة في وقت السحور برمضان

2023/04/18 | 10:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أنت من بين الأشخاص الذين يتناولون وجبة طعام ثقيلة خلال وقت السحور؟ إذا كنت تعتقد أن ذلك سيُساعدك في التغلب على الجوع والعطش، فأنت على خطأ.

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