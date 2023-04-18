2023/04/18 | 10:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تحوم شبهات الفساد وهدر المال العام حول مشروع مجاري الحلة...

ظهرت المقالة مشروع مجاري الحلة الفاشل ضحية الفساد وهدر المال العام..



والسوداني يطالب بالتحقيق أولاً على المسلة.

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