عقوبات إدارية تنتظر عبد الرزاق قاسم لتخلفه عن تدريبات الشرطة

2023/04/18 | 10:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات في حُكمِ المؤكد غياب خمسة لاعبين عن صُفوفِ الشُرطة قبيل مواجهته المُرتقبة أمام فريقِ نفط الوسط يوم الأربعاء المُقبل برسم الجولة ٢٤ للدوري المُمتاز.

وما زال ثلاثةُ لاعبين يخضعونَ للتأهيل الطبيّ نتيجة الإصابةِ التي ألمت بهم في المبارياتِ السابقة، وهم عبد المجيد أبو بكر وأحمد يحيى وعلي حصني.

وسيغيبُ أحمد فرحان للحرمان نتيجة تراكُّمِ الإصابات، وعبد الرزاق قاسم نتيجة تخلفه عن الوحداتِ التدريبيّة والسفر مع الفريقِ من دون علم الهيأةِ الإداريّة والملاك التدريبيّ، وسيتمّ اتخاذ العقوبات الإدارية اللازمةِ بحقه لاحقاً.

ويحتل الشرطةُ صدارةَ ترتيب الدوري برصيد ٤٨ نقطة.

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