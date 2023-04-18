2023/04/18 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت المعارك المسلحة الضارية في السودان، الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار والعودة لطاولة الحوار.

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