منتخب الشباب يغادر إلى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي

2023/04/18 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غادر وفد منتخب الشباب البلاد، اليوم الثلاثاء، للدخولِ في معسكر تدريبيّ في إسبانيا للفترة من ٤/١٨ ولغاية ٥/٤، استعداداً لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً المزمع انطلاقها في 20 أيار/ مايو المقبل.

وضم وفد منتخب الشباب المغادر إلى إسبانيا 25 لاعباً، فضلا عن الجهازين التدريبيّ والإداري.

ومن المؤمل أيضا أن يلتحقَ بوفد المنتخب ثلاثة محترفين هم كل من يوسف الأمين وآدم طالب وشربل شمعون، بينما تعذرَ التحاق اللاعب علي جاسم بعد رفض ناديه، كما تعذر التحاق اللاعبين المحترفين زيدان إقبال والكسندر اوراها والاي فاضل بسبب رفض أنديتهم تفريغهم، فضلا عن اللاعب يوسف الإمام الذي هو في طور إكمال جواز سفره العراقي.

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