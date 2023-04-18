التجارة تناقش مراحل مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية

2023/04/18 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقشت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مع الفريق الفني لبرنامج الاغذية العالمي مراحل عمل مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية ووضع خطة عمل للشروع بتنفيذه في محافظات البلاد.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وكيل وزارة التجارة للشؤون الادارية ستار عباس الجابري، تراس اجتماعا مشتركا مع الفريق الفني لبرنامج الاغذية العالمي في مقر دائرة التخطيط والمتابعة لمناقشة مراحل عمل مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية ووضع خطة عمل للشروع بتنفيذه في محافظات البلاد".

وأكد الجابري بحسب البيان أن "الاجتماع عقد بالتزامن مع قرب طبع البطاقة التموينية الالكترونية لمناقشة تنفيذ المشروع في محافظة بغداد وبقية محافظات الوطن وتهيئة الأمور اللوجستية، مع استعراض الملاحظات المدرجة ضمن الجدول المعد ومنها إمكانية تهيئة بيانات المواطنين ورفعها الى النظام وتحميلها على مركز البيانات في دائرة التخطيط والمتابعة بالاضافة الى حجم العمل الذي سيتم اطلاقه خلال الأيام القادمة في المحافظات".

وأوضح أن "الاجتماع تناول كذلك إمكانية الشروع بطبع البطاقات الإلكترونية لأكثر من محافظة في آن واحد وإكمال البنى التحتية لفروع التموين مع تدريب وتأهيل الموظفين للعمل على النظام إضافةً الى تحديد موعد إطلاق التطبيقات على منصة كوكل".

من جانبه، اكد "الفريق الفني التابع لبرنامج الاغذية العالمي على التعاون مع الوزارة بكل الموضوعات والملاحظات التي تم التطرق اليها في الاجتماع من اجل إنجاح هذا المشروع الحيوي المهم".فيما شدد الوكيل الجابري على "ضرورة تسريع وتيرة العمل لتنفيذه وفقاً لتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزير التجارة الاستاذ اثير الغريري بالتوقيتات المحددة مع تذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض العمل".

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